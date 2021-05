RASSEGNA STAMPA. Primo sabato alle 23, locali affollati

Oggi, domenica 23 maggio, auguri a Desiderio. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: lèpido (piacevolmente spiritoso per sottile e ingegnosa arguzia). Proverbi: “Guai al pescatore che teme l’acqua fredda”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 dieci ricoverati”; “Vaccinazioni volontarie per chi sceglie AstarZeneca”; “Troppi in giro dopo le 23, controlli della polizia locale a Santa”. Riaperture: “Primo sabato sera lungo, assalto a bar e ristoranti”; “Galleria commerciale i Leudi, ok il primo fine settimana di vendite”; “Palestre finalmente si riparte”. Monopattini a noleggio a Lavagna, Chiavari, Rapallo.

Sestri Levante: restano gravi le condizione dell’infortunato sul pontone.Casarza Ligure: danni a Bargone, nuovi finanziamenti in arrivo. Lavagna: due caprioli uccisi, forse è stato il lupo. Chiavari: studente scopre ladro in cucina.

Santa Margherita Ligure: “Sorvolare la riviera su un idrovolante”. Santa Margherita Ligure: pista per gli elicotteri, test sulla diga foranea. Portofino: pulito il sentiero Vetta-Pietre strette.

Camogli: il teatro Sociale raduna i volontari. Recco: cinque milioni per trasformare le ex Maestre Pie in centro didattico. Uscio: colonia Arnaldi al palo.

San Colombano: la lavanderia San Giorgio riparte. San Colombano: furgone contro auto in sosta. Mezzanego: intossicati bimbo e genitori.