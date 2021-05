Rapallo: Madonna Montallegro, massari in preghiera

Le Feste di Luglio a Rapallo non sono una sagra, una fiera, un meraviglioso spettacolo pirotecnico. A farle vivere nella tradizione, è la fede che il “foresto” respira assistendo ad esempio alla messa all’Alba o vivendo lo spirito che alimenta i Sestieri. Oggi è il giorno in cui i massari avrebbero iniziato la raccolta di fondi per organizzare le Feste di Luglio. Ciò non è avvenuto perché, per il secondo anno, la pandemia limiterà i festeggiamenti.

Ma dato che le Feste di luglio sono il frutto della fede, oggi don Stefano Curotto, arciprete alla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio ha invitato i massari a partecipare ad una messa. Tra i presenti anche l’assessore Filippo Lasinio che ha la delega anche a queste Feste, il presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico, i consiglieri Mauro Mele e Andrea Rizzi.