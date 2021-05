Rapallo: campagna adesioni al partito della Meloni

Da Comunicazione Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Continua l’intensa attività del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo che sarà nuovamente in Piazza Cavour (lato Via Mameli pedonale) dalle 10 alle 13 di questa mattina, domenica 23 maggio per la raccolta firme per le 4 proposte di legge lanciate da Giorgia Meloni e la campagna adesioni 2021.

Inoltre il Direttivo del Circolo ricorda ai concittadini l’importante appuntamento di giovedì 27 maggio alle ore 17, con l’Assessore Regionale Gianni Berrino, Assessore Turismo, Lavoro, Traporti che incontrerà i rappresentanti dell’ Associazione Albergatori Rapallo-Zoagli, Assobalneari, Assormeggi. L’appuntamento, organizzato dal Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo, si svolgerà all’American Bar Rosa dei Venti, Via Marsala 41, sul lungomare di Rapallo vicino al Chiosco della Musica. L’evento sarà aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.

Introducono: Matteo Rosso (Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia), Daniela Colombo (Responsabile regionale Turismo di Fratelli d’Italia), Costanza Bianchini (Responsabile regionale Demanio marittimo e Imprese balneari di Fratelli d’Italia), Gianni Arena (Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo).

Si ringraziano Giacomo Carpi, Vicky Ratto e Angelo Siclari per la collaborazione.

L’evento si terrà in esterno e nel rispetto delle normative antiCovid.

Il Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo

Gianni Arena