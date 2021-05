Chiavari: il Vescovo ha ordinato tre presbiteri

di Giuseppe valle

Nella solennità di Pentecoste, il vescovo mons. Alberto Tanasini ha ordinato nella Cattedrale di N. S. dell’Orto tre nuovi presbiteri: don Simone Garibaldi, don Tommaso Mazza e don Giovanni Vaccaro.

Mons. Alberto Tanasini

Durante il suo mandato il vesvovo ha ordinato ben 18 presbiteri, cifra di tutto rispetto in una diocesi così piccola e in tempi non facili per le vovazioni. Inoltre due sacerdoti chiavaresi sono stati consacrati vescovi.

Di tutto questo oggi mons. tanasini ha ringraziato il Signore.

Don Simone, don Tommaso e don Giovanni

All’interno della numerosa assemblea, c’erano naturalmente le autorità in rappresentanza dei numerosi Comuni che hanno avuto contatti con i sacerdoti novelli durante gli anni della loro preparazione. Moltissimi i parenti cui è andato il sentito ringraziamento dei tre giovani preti.

Mons. Alberto Tanasini

Dopo il vescovo, anche tutti i sacerdoti presenti impongono le mani sui tre giovani presbiteri.

La vestizione

Don Simone Garibaldi riceve l’unzione delle mani

Lo scambio della pace con il Vescovo

Lo scambio della pace tra i confratelli





L’applauso dell’assemblea ai tre preti novelli

Don Simone Garibaldi

Al termine della Celebrazione Eucaristica i tre giovani hanno porto i numerosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno favorito e guidato la loro vocazione.

Don Tommaso Mazza