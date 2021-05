Ancora un capriolo che si avvicina all’abitato ma finisce involontariamente in trappola, incapace di riconquistare la libertà e il suo habitat naturale. Così questa mattina i vigili del fuoco di Chiavari sono accorsi a Carasco per liberare un capriolo finito in una recinzione senza riuscire a uscirne. L’animale è statoi liberato e immesso nel bosco dagli stessi vigili del fuoco.

Foto archivio