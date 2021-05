Camogli: passeggiata al “Passo do Barbè” con “L’Ochin”

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Dopo l’incontro via zoom con Andrea Scotti abbiamo deciso di fare una passeggiata conoscitiva al passo do Barbé per renderci conto di persona della stato di abbandono dell’antico, bellissimo sentiero della valle del Rio Gentile.

L’appuntamento sarebbe o sabato 29 maggio o sabato 5 alle 10.45 a san Rocco presso il bar Pippi, sulla via Molfino. Si arriva a Camogli in un’ora circa anche se faremo delle pause per ascoltare Andrea che parla del progetto di ripristino del suo collettivo Milarepa.

Andrea è disposto ad accompagnarci in gruppi di 12 persone circa.

Chi si prenota?

La passeggiata è di circa un km, ma occorrono buone scarpe e discrete gambe perché ci sono parecchie frane sul sentiero, come ha visto chi ha seguito l’incontro del 20 maggio che potete comunque vedere sempre sulla pagina facebook dell’Ochin Okinawa.

Fateci sapere qualcosa: ochinokinawa@gmail.com

Vi allego una cartina antica e una foto del sentiero specificando che non è tutto coperto di frane!

Silvia Neonato