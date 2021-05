Adottaliguria: ecco Billy, cane dolce e pacato

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

A chi piacciono i cani grandi??

Chi ha voglia di tanta dolcezza e pacatezza??

Billy, una vita passata a catena, senza cibo

Billy, ogni volta che alzi la mano per accarezzarlo chiude gli occhi aspettandosi ben altro che una coccola.

30 kg, castrato, chippato e vaccinato, compatibile con cani di tutte le taglie, estremamente dolce, sensibile e pacato.

Non fatevi ingannare dalla taglia, i cani grandi sono spesso molto più gestibili dei piccoli !

Si trova in stallo ad Albenga (SV)

Per info 3471126257 – 3791862805 – 329699 8328