Recco: “A difesa della sanità pubblica”

Da Gianluca Buccilli, capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo

L’esperienza maturata nel corso della pandemia che ci stiamo lasciando alle spalle ha smentito la tesi secondo la quale occorrerebbe cedere ai privati quote di sanità pubblica per erogare servizi di qualità e mantenere in equilibrio le poste scritte a bilancio.

Auspichiamo una sorta di “ravvedimento operoso” che vada nella direzione di modificare alcune scelte di indirizzo già assunte e tradurre in azioni concrete altre già operate da anni e non ancora attuate.

Nella prima delle due categorie rientra la decisione della Giunta regionale di privatizzare in parte l’ospedale di Rapallo, svalutando così l’investimento di denaro pubblico effettuato poco più di dieci anni or sono.

L’affidamento ai privati (sia pure in regime di convenzione) di 53 posti letto all’interno dell’Ospedale di Rapallo (su un totale di 120) per svolgere le attività chirurgiche legate alla cardiologia e all’ortopedia protesica, priva il territorio di una quota di offerta sanitaria di libero accesso.

Resta poi inspiegabile come a distanza di quattro anni dall’adozione del Piano Sanitario vigente non siano stati avviati i lavori necessari al funzionamento di una Rsa di primo livello presso il Sant’Antonio di Recco.

Il territorio continua a essere privato di una struttura idonea a garantire la stabilizzazione clinica del paziente una volta esaurita la fase acuta e la rieducazione successiva all’evento patologico qualora vi sia un potenziale riabilitativo.

È fondamentale che le forze politiche e le liste civiche sappiano interpretare l’esigenza di mantenere viva un’interlocuzione esigente con la Regione, al fine di rappresentare i legittimi interessi di una popolazione sempre più anziana e vulnerabile.

Civica continuerà a fare la propria parte.