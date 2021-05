Rapallo: “L’abbellimento di alcuni angoli è una gioia”

Scrive una lettrice che ci invia anche un paio immagini: “Buongiorno, pur non abitando a Rapallo, ci lavoro, e mi è capitato di notare ultimamente, ovvero da quando i ristoratori hanno potuto aprire al pubblico all’esterno, notevoli migliorie di allestimento tavoli sui dehor con abbellimento di piccole zone verdi e fiorite.

Rapallo si riapre e apre, e non solo Rapallo per fortuna, dopo il tristissimo scenario desolante dei mesi scorsi. Attraversare Via Venezia per me ora è davvero una gioia, tanti negozi e locali aperti, caratteristici, unici, arricchiti da fiori colorati, mi si è aperto il cuore, e la città sembra rinata davvero dopo il buio, il silenzio, il vuoto dei mesi scorsi soprattutto quando erano anche uggiosi e freddi. I passi rimbombavano sul lastricato, ora sembra di camminare leggeri e quasi spensierati, mi auguro davvero, per Rapallo e per tutta la Liguria, di spiccare presto il suo volo per riprendersi i suoi cieli e mari azzurri, i turisti, e la sua rivincita sul lockdown che ancora sta rovinando gestori di varie attività”

Condividiamo quanto scrive la nostra lettrice. I dehor abbelliti, frutto di ricerca e gusto sono apprezzati, sembra non sottraggano spazio. Non ovunque è così e molte soluzioni, assunte in altri Comuni con materiali che non si inseriscono nell’ambiente sono contestati anche perché sottraggono posteggi, per raggiungerli occorre che i camerieri attraversino la strada, etc.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco dice: “Le concessioni straordinarie di spazio pubblico hanno un termine, ma ritengo di rinnovarle alla scadenza”.