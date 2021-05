E’ tempo di pensare alle Feste di Luglio in onore della Patrona la Madonna di Montallegro. Anche quest’anno la pandemia non consente di effettuare il tradizionale programma. Quindi i Massari non chiederanno il consueto contributo. Saranno tuttavia sottolineati i momenti salienti delle celebrazioni, dalla messa all’Alba allo scioglimento del voto e la benedizione della città dal sagrato di Montallegro la domenica successiva.