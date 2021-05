Rapallo: arriva “Rapax 2021 – Young Summer Contest”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Un’occasione per i giovani di mettere in mostra il proprio talento, ma anche il segno di un graduale ritorno alla normalità per tanti ragazzi che hanno visto modificare significativamente le proprie abitudini e le occasioni di svago a causa della pandemia.

Sbarca a Rapallo “Rapax 2021 – Young Summer Contest”. Di cosa si tratta? La manifestazione ricalca il format di un programma tv di grande successo, il talent show “Amici”. Ad organizzarla è “Link”, rete nata per condividere le idee che gli under 30 hanno per la propria città, in collaborazione con il Comune di Rapallo.

Il contest è stato “lanciato” tramite la pagina Instagram di Link e possono parteciparvi tutti i giovani dai 14 ai 30 anni, singolarmente o in gruppo, che pensino di avere un talento di qualsiasi tipo (dal canto alla danza, dalla capacità di suonare uno strumento musicale alla recitazione) e vogliano cogliere l’opportunità di metterlo in mostra e perché no: provare ad emergere nel mondo dello spettacolo.

La partecipazione al contest è gratuita. Per iscriversi, occorre compilare un modulo tramite il collegamento presente sulla pagina Instagram e Facebook di Link (https://rapax.linkrapallo.it) e caricare il video della propria esibizione. Per i minorenni, la procedura prevede il rilascio di una liberatoria da parte dei genitori. Il termine ultimo per iscriversi è il 10 giugno.

Le selezioni si svolgeranno online e prevedono tre fasi: il voto tramite social, la commissione del gruppo Link e una fase demoscopica. I venti concorrenti che supereranno la selezione si esibiranno alla serata finale di “Rapax 2021”, in programma sabato 10 luglio sul lungomare cittadino. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

Un evento che già si preannuncia scoppiettante per la presenza di importanti ospiti sia all’interno della Giuria tecnica, sia per le “guest star” che saliranno sul palco nel corso della serata.

«Questo è il primo evento dedicato ai ragazzi che verrà organizzato dopo il lockdown – commenta Daniele Trucco, consigliere alle Politiche giovanili – Quello lanciato dai giovani è un bel segnale di ripartenza, ma anche di voglia di impegnarsi e di portare avanti iniziative di concerto con l’amministrazione comunale per migliorare la città. Ringrazio il sindaco Carlo Bagnasco, l’assessore al Turismo Elisabetta Lai, l’ufficio Cultura e in particolare i ragazzi di Link, che ho visto impegnarsi davvero tanto per la buona riuscita dell’evento».