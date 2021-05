Rapallo: al via la quinta edizione di “Ad alta voce”

Da Andrea Bocca, Presidente Comitato Genitori Istituto Comprensivo Rapallo-Zoagli, riceviamo e pubblichiamo



Da lunedì 24 maggio prenderà il via la quinta edizione di “Ad alta voce” .

Progetto ideato dalle maestre dell’Istituto comprensivo Rapallo Zoagli realizzato grazie alla collaborazione tra Comitato Genitori e Comune di Rapallo.

Una settimana di incontri e letture purtroppo a causa delle restrizioni anti Covid-19 attraverso piattaforma zoom.

Tutti gli alunni dell’Istituto seguiranno letture e laboratori con lo scrittore Antonio Ferrara e gli attori/lettori Alfonso Cuccurullo e Dario Apicella coordinati dalle docenti referenti del progetto che quest’anno non si concentrerà solo su di un singolo autore ma spazierà liberamente attraverso l’intero patrimonio narrativo contemporaneo.

Come consuetudine non mancheranno gli interventi di Francesco Langella, bibliotecario freelance che ha curato per moltissimi anni la biblioteca De Amicis di Genova e che ci supporta costantemente in tutte le nostre iniziative culturali.

Naturalmente alcune sezioni saranno dedicate a tutta la cittadinanza;

Martedì 25 e Mercoledì 26 ore 16.30/18.30 corso di formazione per insegnanti, educatori e genitori tenuto da Alfonso Cuccurullo – prenotazione obbligatoria : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemoTwzDVm4d1rTbUXZFGdQZExakD8U3TOjOA4U39pq6B0-jA/viewform?fbclid=IwAR3k1ppMvy3CPzfmS0RR-lcd9riqcPoSLlIALMVrZxz5czm7ofjYjy3hC_s

Lunedì 24 ore 18.00 LETTURA per bambini con Dario Apicella

Giovedì 27 ore 18.00 LETTURA per bambini con Alfonso Cuccurullo – prenotazione obbligatoria : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNYWAx2f7n2O6zTjU87CBe2Ua_qQD9b5qgqdQ8XwOHOmPDIg/alreadyresponded?fbclid=IwAR0d7_ls78-G338-hhb69nDIT3mmbPpJXGDpFeyZirkqD5SGJbGPctxXerE

Per maggiori informazioni scrivere a adaltavocerapallo@gmail.com

Il comitato genitori Rapallo Zoagli ringrazia il consigliere incaricato all’istruzione Laura Mastrangelo e il personale dell’amministrazione comunale per il supporto e la collaborazione.

Ringrazia Antonio Ferrara, Alfonso Cuccurullo, Dario Apicella e Francesco Langella per aver accettato il nostro invito.

Ringrazia la dirigente scolastica dott.sa Elisabetta Abamo e le docenti che si prodigano continuamente affinchè si valorizzi il valore della lettura impegnando costantemente tempo ed energie.

Grazie

Non posso esimermi da concludere con una citazione di J.D Salinger, scrittore del giovane Holden, ” Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira.”