Pallanuoto M/ Sori annientato dal Brescia (14-1)

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Simone Mora

Trasferta da cancellare per la Rari Nantes Sori. Un 14 a 1 che non lascia spazio a repliche contro un Brescia che per il campionato che ha fatto merita solo i complimenti. Dura un tempo la gara dei granata che dopo la prima frazione mostrano un calo prevedibile che spiana la strada agli avversari. Importante è stato il minutaggio dei giovani e da segnalare ci sono i quattro tempi di Tanganelli tra i pali, il migliore dei suoi e protagonista con un rigore parato a Tononi.

Mister De Ferrari cercherà di preparare al meglio la squadra in vista della prima partita dei play out che si svolgerà il 5 giugno.

Sarà necessario recuperare le energie psico fisiche in fretta per l’ultima fase, ora inizia un campionato nuovo.