Mezzanego: monossido carbonio: 4 all’ospedale, bimbo al Gaslini

L’appartamento è stato dichiarato inagibile; i carabinieri di Sestri Levante stanno svolgendo indagini per capire le cause e se vi siano responsabili.

La notte scorsa una famiglia di Mezzanego che abita in località Semovigo ha rischiato per quella che in un primo momento era stata scambiata per una fuga di gas; si tratterebbe invece di monossido di carbonio che è tutt’altra cosa e può essere derivato da un impianto difettoso. Sul posto con i vigili del fuoco di Chiavari sono accorsi i sanitari del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante. Quattro persone sono state accompagnate al pronto soccorso di Lavagna ed un bimbo di due mesi è stato trasportato all’ Istituto Giannina Gaslini.