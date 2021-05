Levanto: Dario Scopesi, domenica 23, consacrato sacerdote

di Guido Ghersi

Per la scarsità delle vocazioni, erano parecchi decenni, che un levantese non diventava sacerdote. Domenica 23 maggio alle ore 16 nella Cattedrale di San Lorenzo in Genova, Dario Scopesi, sarà ordinato sacerdote dall’Arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca, attraverso l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria. Dario Scopesi è nato a Genova il 24 gennaio 1987, ha vissuto a Levanto fino al 2014 con i genitori e la sorella. Dopo le scuole dell’obbligo, frequenta il Liceo Classico “Costa” della Spezia e successivamente l’Università degli Studi a Pisa, con indirizzo “Scienze dei Beni Culturali settore archeologico.

Dal 2014 entra nella Congregazione dell’Oratorio di “San Filippo Neri” – in Via Lomellini,12 a Genova. Dal 2015 al 2020 ha frequentato la Scuola di Teologhia dell’Italia Settentrionale nel Seminario Vscovile “Benedetto XV°” a Genova.

Le prime messe di Padre Dario Scopesi D.O., verranno celebrate: nella chiesa di San Filippo, mercoledì 26 maggio alle ore 16 e nella chiesa di Santo Andrea Apostolo a Levanto, domenica 6 giugno alle ore 18.