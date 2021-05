Lavagna: “Diga Perfigli, ciò che non fa il sindaco, lo facciano i consiglieri”

Da Daniele Di Martino per il Movimento 5 Stelle Lavagna



A fronte del fatto che la Città Metropolitana sta completando velocemente l’iter procedurale per l’avvio della costruzione della cosiddetta Diga Perfigli (convocazione della Commissione per l’aggiudicazione della gara), non ci rivolgiamo più al Sindaco Mangiante, ma bensì ai consiglieri della sua maggioranza.



Chiediamo a loro che agiscano con quel coraggio che deve avere l’azione politica, ma difetta al loro Sindaco, per sollecitarlo a portare in Giunta la revoca della firma all’accordo di programma del 2013.

Non bastano gli atti di indirizzo od i tardivi incarichi all’Università di Genova per le valutazioni sul progetto. Incarico che peraltro doveva essere dato nel 2019 pochi giorni dall’insediamento del Sindaco se ci fosse stato una sua reale voglia di opposizione alla devastante opera, invece si è scelto di venderlo oggi alla cittadinanza illudendola che sia una azione risolutiva.



Cari consiglieri di Per Lavagna, non è più tempo di dare fumo negli occhi ai cittadini lavagnesi, siete voi quelli che ci mettete la faccia tutti i giorni ed avete preso le preferenze, date esecuzione al vostro impegno di opposizione alla Diga Perfigli con atti concreti prendendo in considerazione tutte le vie, perché alla fine sarete voi quelli ricordati dai lavagnesi perché si è fatta la Diga sulla piana agricola dell’Entella.







Piana dell’Emtella