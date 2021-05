Comuni: “Cercasi sindaco anche usato o bocciato”

Su Repubblica Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, denuncia al ministro Franceschini l’arroganza di funzionari della Soprintendenza che si permettono di giudicare i sindaci e il loro operato con apprezzamenti negativi e sprezzanti. Il caso potrebbe essere esteso ad altri ministeri ed altri Enti. Sempre oggi Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera firma un articolo intitolato “I partiti vanno in cerca di sindaci. Ma i migliori stanno lontani”. Dati alla mano, sostiene che oggi esistono ragioni per cui i più preparati, declinano sempre più spesso l’invito a candidarsi. Nei grandi come nei piccoli comuni. Forse si arriverà a cercare di rigenerare alcuni vecchi primi cittadini o ripescare quelli pluribocciati.

In questi ultimi i sindaci sono a volte persone che ignorano tutto della vita amministrative e forse anche per questo in campagna elettorale promettono mari e monti. Non hanno fatto gavetta; non ci sono più i partiti che, in caso di necessità, risolvevano i problemi con i loro esperti; i segretari generali spesso coprono le sedi di più comuni; poi le leggi, nazionali e regionali, nascono come i funghi e non tutti riescono ad aggiornarsi. Inoltre ci sono pochi soldi a disposizione per realizzare opere per altro frenate dai ricorsi, dalla burocrazia, spesso dai dirigenti che, coinvolti nelle responsabilità, vogliono giustamente approfondire ogni pratica.

Il futuro sarà così anche nei nostri comuni della Riviera e del suo entroterra?