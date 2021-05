Chiavari: Veglia di Pentecoste in Cattedrale

di Giuseppe Valle

Questa sera si è svolta in Cattedrale la Vegla della solennità di Pentecoste, presieduta dal vescovo mons. Alberto Tanasini.

I canti sono stati curati dai cantori delle varie realtà ecclesiali presenti in diocesi.

Nell’omelia il vescovo ha raccomandato di farci guidare dal Signore in questo tempo di grande disorientamento. Ha invitato a pregare per il nuovo pastore che guiderà la diocesi e a ringraziare e pregare per i tre nuovi presbiteri che domani saranno consacrati.

La pandemia ci ha tolto molte certezze e ci suggerisce di rivolgerci a Dio che rimane la luce più fulgida che mai. Torniamo a guardare a Gesù più che a noi stessi e accogliamo il dono prezioso dello Spirito Santo.