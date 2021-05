Chiavari: “Restyling piscina Ravera, un grazie al Comune”

Dall’ufficio stampa della Chiavari Nuoto riceviamo e pubblichiamo

Asd Chiavari Nuoto appreso degli interventi di manutenzione straordinaria previsti per l’impianto della piscina comunale Mario “Marò” Ravera in gestione, ringrazia vivamente il Sindaco e l’Amministrazione per la tempestività con cui sono stati reperiti i fondi necessari e per l’intenzione di attuare un restyling importante che non si limiti a piccoli interventi momentanei. La piscina si avvicina ai 20 anni di vita, le manutenzioni nelle strutture con vasche clorate sono spesso impegnative, ma l’impianto resta prezioso e funzionale sotto molti aspetti.

Confidiamo che l’impulso positivo che ha caratterizzato queste prime fasi prosegua e consenta di rientrare in vasca a settembre per l’avvio di tutte le attività in un ambiente rinnovato. Trovarsi nel cuore di Chiavari ha reso la piscina Marò Ravera fruibile ad ogni fascia di età; ne sono testimonianza i numeri della libera balneazione, della scuola nuoto rivolta ai più piccoli così come il successo della convenzione per l’accesso gratuito degli over 65 residenti e le fitte collaborazioni con istituti scolastici e comunità sul territorio. Riteniamo altresì indispensabile, come condiviso con l’Amministrazione Comunale, che per la storia e la vocazione di Chiavari le attività estive possano presto spostarsi nella piscina scoperta del Lido a cui siamo imprescindibilmente legati ed attraverso la quale rilanceremo eventi che troppo a lungo sono rimasti nei nostri ricordi.

Le ultime due stagioni sportive, inevitabilmente compromesse dall’emergenza pandemica, hanno costretto alla sopravvivenza molte associazioni sportive nonostante il ruolo sociale che rivestono. Diverse gestioni in mancanza di incassi commerciali hanno chiuso le porte anche all’agonismo. Chiavari Nuoto, grazie ad un’attenta gestione delle risorse ed al costante e proficuo confronto con l’Amministrazione comunale ha proseguito e prosegue tutt’ora (ospite di altre vasche) gli allenamenti dei settori giovanili.