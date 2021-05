Chiavari: “Come sopravvivere ad una separazione”

Da Edizioni Esperidi riceviamo e pubblichiamo

Sabato 22 maggio 2021 alle 18.00, Manuela Monaco presenterà il suo ultimo libro “Per colpa di una merendina. Come sopravvivere ad una separazione restando interi” edito da Edizioni Esperidi, presso la sede di Wylab (Via Gagliardi 7) a Chiavari (Ge) e la diretta si potrà seguire sul canale Youtube di PiazzaLevante, che ha organizzato l’evento all’interno di un ricco cartello all’insegna de’ “Il Maggio dei libri”. Ad intervistare l’autrice ci sarà Alberto Bruzzone, giornalista e scrittore; musica dal vivo a cura di Elena Ventura (info e prenotazioni: 347 250 2800).

Il libro. “Non ti amo più”: comincia così, con queste parole, in un giorno d’estate, il percorso doloroso e scomodo di una trentaseienne madre e (ormai ex) moglie. D’altronde, provateci voi, dopo essere state scaricate, a fare 5 km di corsa rabbiosa con un paio di scarpe nuove! La rabbia si gonfia e diventa collera, poi si scioglie in un mare di lacrime e si trasforma in delusione ma anche disinganno e disperazione (tutte con la D?). Ma, ops, ci sono una casa ed un lavoro da mandare avanti, e soprattutto loro, Figlio 1 e Figlia 2, che chiedono baci, serenità e torte al cioccolato.

Da ex a single, a tigre del ribaltabile, il passo (a uno) è breve ma, se si balla a piedi nudi sulle note dei The Killers, sorseggiando un Mojito, può diventare una danza emozionante e, udite udite, per certi versi addirittura divertente (Immagine di copertina: Marialinda Toriello).

L’autrice: Manuela Monaco, classe 1981, vive a Genova con i suoi due bambini (e con parecchi sogni che però sporcano meno dei suoi figli), è insegnante presso la scuola per l’infanzia e all’occorrenza speaker in una radio locale. Per questioni personali – di cui potrete conoscere i dettagli leggendo questo libro – e ubbidendo al famoso detto “meglio fuori che dentro” (cit. Shrek 3), nel 2017 dà vita al blog Io parlo da sola. Dopo qualche tempo si accorge che proprio da sola non è, pertanto si butta a capofitto, e senza paracadute, nella scrittura di un libro pubblicando “Racconti surreali per gente normale“ (aut. 2018). Ironica, profonda e con un’ottima conoscenza di come vanno le cose dopo che qualcuno ti dice “Non ti amo più”, decide di berci su e scrivere questo libro e, con esso, un nuovo capitolo della sua vita.Edizioni Esperi