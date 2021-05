Casarza: tasso prigioniero, liberato dai vigili del fuoco

I così detti animali selvatici sono sempre più vicini alle abitazioni e tendono sempre più, come piccioni e passeri, a mantenersi con gli scarti degli umani. Per questo si avvicinano ai centri abitati. A volte nelle loro incursioni gli animali si cacciano nei guai. E’ accaduto anche questa mattina ad un tasso che, a Casarza Ligure, è entrato in una intercapedine senza più riuscire a uscirne. Per i vigili del fuoco di Chiavari, chiamati sul posto, liberare il tasso è stato un gioco da ragazzi. Lui, il tasso, ritrovata la libertà è velocemente sparito nella campagna.