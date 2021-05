Vaccini: basta imporre l’AstraZeneca agli over 60

Si cerca di vaccinare il maggior numero di persone per frenare la pandemia. C’è tuttavia un esercito di donne che rifiuta di farsi inoculare l’AstraZeneca per gli effetti che potrebbe provocare. Inutile ricordare le conseguenze subite da alcune vaccinate; e non importa se statisticamente sono stati casi irrilevanti.

Capiamo che occorre smaltire le dosi di AstraZeneca acquistate; ci sono giovani che non hanno alcuna paura a farsele inoculare. Ma ora Toti provveda a far vaccinare gli over 60 che ancora non lo hanno fatto per timore, a poter fruire di un altro vaccino.

La libera scelta del prodotto sarebbe un atto di civiltà.