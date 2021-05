Sestri: falco pellegrino trasferito a centro recupero

Trovato nei giorni scorsi riverso nell’erba del Parco Mandela a Sestri levante da alcuni frequentatori del parco, questo giovane di Falco pellegrino è stato fortunato, perché riuscire a farlo arrivare al Centro di recupero di Genova è stato non poco laborioso. Per fortuna il giovane rapace non presentava gravi danni: privo di alcune timoniere, segno di qualche tentativo di predazione, necessita di essere accudito in voliera, in attesa che rinascano le penne della coda, indispensabili per il volo; per questo era inevitabile consegnarlo al Cras di Genova, trattandosi oltretutto di una specie particolarmente protetta dalla legge.

La Lipu non effettua nel Tigullio servizio di soccorso e recupero alla fauna selvatica da quando sono cambiate le disposizioni della Regione, ma le persone che l’avevano trovato ci avevano contattati, seriamente preoccupate sia per la sorte dell’animale che per la loro impossibilità di recarsi fino a Genova: la situazione richiedeva, quindi, un intervento risolutivo. Grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine, i Vigili urbani di Sestri Levante prima e dei Carabinieri forestali di Sestri e di Lavagna poi, siamo riusciti a far arrivare il giovane falco alle cure dei volontari del centro. Vogliamo quindi fare un particolare ringraziamento ai vari agenti che si sono prodigati per la buona riuscita della consegna.