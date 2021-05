‘Santa’: i nomi più noti, dai politici agli imprenditori

Quali sono i nomi più in vista nella vita di Santa Margherita Ligure? Togliamoci il pensiero citando il sindaco Paolo Donadoni e il suo vice Emanuele Cozzio, entrambi avvocati, così come la collega consigliera Patrizia Marchesini.

Nonostante la città non sia più nella hit parade dei centri turistici, mantengono una posizione di preminenza le famiglie di albergatori come i Fustinoni, i Ciana e i Pastine, con il presidente Giuseppe e Jolanda, cardiologa e consigliera comunale.

Un posto nella mappa delle persone che contano lo hanno anche i pontilisti come Leo Genovesi; Lino Vernazza; Sandro Catassi; Giuseppe Foppiani. Nell’ambito della nautica ricordiamo anche Eugenio Castellini sempre pronto a mettere a disposizione la sua esperienza.

Tra gli imprenditori un nome di spicco è quello dell’immobiliarista Riccardo Bancalari (ristrutturazione ex ospedale di via Roma); di Rinaldo Cariola con la figlia Arianna presidente dei Pii Istituti. E ancora Dante Perugi, ex sindaco e zio dell’assessore Linda Peruggi e fratello dell’architetto Gianni, ai quali occorre aggiungere i nomi di Sebastiano Larco, Gianluca Soracco, Mario Friburgo, Alberto Balestrero, Angelo Lunghi.

I sammargheritesi più noti e rispettati annoverano il magistrato Pio Macchiavello e il docente universitario e consulente Rinaldo Marinoni.

Le famiglie Broccardi (proprietaria di terreni a Nozarego), i Turin (Andrea, medico e Francesco, farmacista) e i Quacquaro, nome legato all’antiquariato. Fra i balneari spiccano i nomi di Gian Luigi Campodonico, che proprio quest’anno ha ceduto gli storici Bagni Fiore ad una società guidata da ‘Langosteria’ e ‘Belmond’, e della famiglia Bosetti.

Influenza hanno pure Adriano Bena da Corte, presidente della Pro Loco; Andrea Bernardin, ex assessore, consigliere comunale e presidente del Comitato Festa della Primavera; la giornalista Rossella Minervino è considerata per l’aiuto che ha sempre dato in occasione di manifestazioni culturali di successo. Molto noti sono anche i fratelli Ezio e Giorgio Piola, quest’ultimo fra i più grandi esperti italiani di Formula 1. Tra le famiglie, i Caversazio con Guglielmo in Consiglio comunale. Nell’ambito immobiliare spicca il cognome Marré, ma in questi anni sono cresciuti stimati professionisti come Marco Arecco, Marco Salmelli e Paolo Germi, solo per fare alcuni fra gli esempi possibili. Tra gli imprenditori Augusto Sartori, già assessore al turismo e presidente Ascom. Tra i negozianti d’obbligo citare il nome Seghezzo, titolari della splendida drogheria di famiglia, e Bardi, punto di riferimento nel commercio ittico locale.

Don Gian Emanuele Muratore, parroco della Basilica della Rosa e di San Giacomo di Corte è sacerdote molto ascoltato; così come don Valerio Traverso è stimato e amato a San Siro.

Alla voce operatori culturali la citazione è per Marco Delpino, che con la sua Tigulliana ha portato in città nomi prestigiosi dell’arte, del giornalismo e dello spettacolo.

Tra i professionisti citiamo gli avvocati Giovanni Gerbi; Emanuele Quacquaro; le sorelle Silvia e Laura Somazzi; Francesco Ortona; Fabiola Brunetti che è consigliera comunale. Tra i medici l’ex sindaco cardiologo Claudio Marsano, l’ex sindaco ed ex primario Roberto De Marchi, il consigliere comunale Alessandro De Giovanni. E tra gli ex politici il bancario Angelo Bottino, ex sindaco ed ex parlamentare.



Paolo Donadoni ed Emanuele Cozzio

Rinaldo Marinoni

Jolanda Pastine





Adriano Bena





Claudio Marsano





Augusto Sartori