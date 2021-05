Riomaggiore: Pentecoste, gli orari delle funzioni presso il Santuario di Soviore

di Guido Ghersi

Quest’anno la “Pentecoste” sarà celebrata solennemente al Santuario di Nostra Signora di Soviore, sopra il territorio di Riomaggiore. Le funzioni religiose inizieranno domenica 23 maggio con la S.Messa delle ore 9 e la S. Messa solenne alle ore 11; nel pomeriggio, alle ore 17, il canto del vespro; alle 18 S .Messa cantata. Per lunedì 24 ripetizione delle funzioni come per il giorno precedente, mentre alle 18 panegirico della Madonna e benedizione con la reliquia. Infine martedì 25, chiusura delle celebrazioni con S.Messa per i defunti.

Il Santuario, custodisce il quadro della Madonna datato ai primi anni del XIV° secolo , ed è raggiungibile con una mulattiera dalla strada provinciale n°370 che dalla Spezia giunge a Riomaggiore.