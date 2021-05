I successi della Pro Recco Pallanuoto (e di eventuali altri club recchesi) costituiscono l’orgoglio di tutti i cittadini. Ecco perché il manifesto di congratulazioni da parte del sindaco e del Consiglio comunale ha raccolto più di una critica. Non per l’idea del manifesto, ma per la firma. La dizione migliore sarebbe stata “Il sindaco a nome di tutta la cittadinanza”; “Tutta Recco applaude”.