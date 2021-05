Recco: domani gazebo Lega su lungomare o via 4 Novembre

Da Alessandro Agazzi Velasquez, responsabile organizzativo Lega Salvini Premier Golfo Paradiso, riceviamo e pubblichiamo

In linea con la gazebata regionale indetta dalla Lega Liguria, sabato 22 maggio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 come Lega per Salvini Premier Golfo Paradiso abbiamo organizzato un gazebo a Recco in Lungomare Bettolo dove sarà possibile iscriversi al partito.