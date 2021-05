RASSEGNA STAMPA. Bus contro casa, 14 feriti lievi

Oggi, venerdì 21 maggio, auguri a Vittorio. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: canile (covile per il cane, allevamento o deposito di cani; di ambiente o giaciglio angusto, in disordine maleodorante Devoto-Oli). Proverbi “Dolore comunicato è subito scemato”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. San Colombano: bus contro casa, 14 feriti.

Emergenza covid: “All’Asl Chiavarese i nuovi positivi sono 3 e i pazienti ricoverati 14”; “Ristori insufficienti a riparare le perdite”. Vaccini: “Diciottenni determinati a farsi vaccinare anche con AstraZeneca”; “Piemontesi di casa qui, pronti a vaccinarci durante le vacanze”. Aperture: “Primo giorno al cinema, un’autentica liberazione”

Sestri Levante: arresto cardiaco dopo l’incidente, muore a 53 anni. Sestri Levante: “Valle Ragone, criticità evidenti”. Sestri Levante: nuove opere: scuola clima, pista ciclabile e lungomare. Chiavari: la media Ilaria Alpi al Mignon fuori orario per vedere film. Chiavari: petardo in piazza Bastioni, paura ma pochi danni. Chiavari: inaugurazione della torre Fara.

Rapallo: crollo della diga del porto Riva, due richieste di rinvio a giudizio per progettista e dirigente del Genio civile. Rapallo: uomo investito dal treno. Santa Margherita Ligure: peschereccio contro gli scogli, versamento in mare. Portofino: nel Parco ci sono i tartufi. Portofino: Matteo Viacava verso la presidenza del parco. (Commento. Ma non è una novità, vedi i vari interventi su Levante News dell’ottobre 2020).

Camogli: due mesi dopo il crollo dei loculi, manifesto del Comitato. Recco: raccolta rifiuti e proteste, il Comune si difende.