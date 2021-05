Rapallo: Villa Porticciolo inaugura la stagione estiva

Dal Team Elven riceviamo e pubblichiamo

Questa sera a partire dalle ore 18.00 Villa Porticciolo apre i cancelli per la tanto attesa Inaugurazione estiva 2021, stagione che si presenta ricca di novità e di appuntamenti imperdibili.

La Villa riparte quindi e lo fa puntando sui giovani di Rapallo.

Ad accogliere gli ospiti della Terrazza infatti, ci saranno Saverio Arata e Matteo Cassetta, Rapallini che negli anni hanno saputo affermarsi e diventare un vero e proprio punto di riferimento nel Tigullio grazie ad una continua ricerca e sperimentazione nei prodotti e la qualità del loro bartending.

In consolle il Dj e produttore discografico Rapallese Elven (David Pastrovicchio) farà da colonna sonora all’evento dando il via ad una tre giorni di eventi musicali per tutti i gusti in una Terrazza Porticciolo che con i suoi colori al tramonto è già di per se un simbolo di eleganza e di stile intramontabile per la città di Rapallo.