Rapallo: sabato la ‘passeggiata della salute’

Dall’associazione Pet Therapy e Bioetica animale riceviamo e pubblichiamo

2a Passeggiata della salute

Un percorso della salute e del benessere a due e quattro zampe e qualche ruota…

Sabato 22 Maggio a Rapallo nell’ambitodella giornata europea dei parchi

Programma

È obbligatorio indossare la mascherina e osservare il distanziamento.

Ore 14.00 – Ritrovo degli Organizzatori

Ore 14.15 – Briefing SIPEM SoS

Ore 14.30 – Ritrovo dei partecipanti in P.za Nassirya (accanto alla Chiesetta)

Ore 14.45 – Notizie storico-artistiche sull’Antica Chiesetta di Sant’Anna

(Arch. Alessandra Rotta) e visita dell’Antica Chiesetta (max 3-4 persone per volta)

Inizio Passeggiata secondo le indicazioni dell’Organizzazione

Percorso indicativo:

– Via Sant’Anna; Via Mameli; Via Torino (ponte sul Boate);

– Via Milano; Via per San Gervasio e Protasio (mulattiera);

– Chiesetta di San Gervasio e Protasio – Via per San Lorenzo

– Torre Morello (civico 10)

Saranno predisposte alternative per le persone non in grado di effettuare il percorso a piedi

lungo la mulattiera: accordarsi con gli Organizzatori entro le ore 13

All’arrivo a Torre Morello: le Associazioni a disposizione della Cittadinanza

 Comune di Rapallo

 Lions Club Rapallo Host

 A.P.T.E.B.A.® – Associazione Pet Therapy e Bioetica Animale OdV

 Consulta del Volontariato Città di Rapallo

 Gruppo Alpini Rapallo

 Circolo Culturale “Fons Gemina”

 SIPEM SoS – Società Italiana Psicologia dell’Emergenza Social Support – Sez. Liguria

 Kairos APS – Tempo e valore alla persona

 BeInn – Start-up di Rapallo

 Rural Folk – Canto&Musica&…

Addobbi floreali e giardino

 Marco Fenelli – Giardinaggio–Arboricoltura

 Il Geranio–Florovivaistica

Momento di convivialità presso Torre Morello organizzato in collaborazione con la Taverna “Il Gallo Nero” di Rapallo

L’evento verrà effettuato anche in caso di pioggia.

L’A.P.T.E.B.A. OdV declina ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e

amministrativa, anche riguardo a terzi, in ordine all’evento “2a Passeggiata della Salute”.

L’Associazione Pet Therapy e Bioetica Animale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio di attività di interesse generale (ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017) tra le quali: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell’ambiente; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, destinati altresì a promuovere e a favorire la sensibilizzazione delle persone e dell’opinione pubblica.

Sempre più nella società attuale si assiste ad un interesse diffuso verso le dimensioni del ben-essere. Nel contesto della salute e del ben-essere, l’evento passeggiata della salute si configura come un progetto partecipato e in collaborazione con altre Associazioni ed Enti del territorio, con l’obiettivo di:

– valorizzare il Quartiere di Sant’Anna, antico e popoloso quartiere che, situato nella parte settentrionale del territorio urbano, fa parte dell’omonima comunità parrocchiale della diocesi di Chiavari e, storicamente, del Sestiere Cappelletta;

– rendere partecipe dell’evento anche il Sestiere di Costaguta, lungo il sentiero immerso nel verde della Via per San Gervasio e Protasio, con sosta alla Chiesa dei Santi e arrivo a Torre Morello, già casa della Beata Brigida Morello;

– favorire il ben-essere dei nostri Amici a quattro zampe.

L’evento si propone anche come stimolo per promuovere l’educazione e le tematiche ambientali, per diffondere la cultura dell’ambiente, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile e valorizzare i nostri sentieri, le nostre croeuse, come quella per San Gervasio e Protasio.

Un momento di Festa nell’ambito della “Giornata Europea dei Parchi” prevista per il 24 Maggio per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo Parco Europeo.

Il tema previsto per il 2020 era “I Parchi per la Salute”, quando ancora non si poteva nemmeno immaginare quanto sarebbe stato rilevante in questi tempi di pandemia.

In questo contesto abbiamo più che mai bisogno di mostrare il vero valore dei nostri parchi, per le persone, per gli animali, per la natura stessa: un rifugio di aria fresca ed acqua pulita, alla fine dell’isolamento.

La Passeggiata della Salute è una attività all’aria aperta, un incontro di gioia e con gioia, anche se dovremo, ancora una volta, astenerci dagli abbracci, dai baci, dalle strette di mano; ma possiamo valorizzare i nostri sorrisi sotto le mascherine.

L’importante è ritrovarsi in presenza e poterci guardare negli occhi, condividendo un’esperienza di amicizia, nella conoscenza di luoghi e persone, pur continuando a osservare le indicazioni indispensabili di sicurezza sanitaria e di distanziamento fisico tra le persone.