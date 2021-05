Rapallo: raccolta straordinaria di medicinali per Gaza (2)

Da Matteo Melis riceviamo e pubblichiamo

Il collettivo Gotto Rosso di Rapallo e il Prc raccolgono l’invito della onlus genovese Music For Peace per la raccolta straordinaria di medicine per l’emergenza a Gaza, la cui popolazione è sotto attacco israeliano ormai da giorni, garantendo ogni giorno a Rapallo, fino al 26 maggio, un punto di raccolta di medicinali: sarà possibile portare le medicine richieste, elencate nella tabella allegata, redatta dalla Uhcc di Gaza, in confezione integra e scadenza posteriore al gennaio 2022, i giorni 22, 24, 25 e 26 presso il tabacchino di corso Mameli 147, dalle 8.30 alle 12.30, e domenica 23 dalle 10 alle 12 presso il circolo G. Cassani di via Laggiaro 44.