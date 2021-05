Rapallo: porto Riva, i lavori proseguono, oggi un vertice

Porto Carlo Riva; azione legale di Fincantieri. Oggi vi è stato un vertice (o un consulto) dei legali alla presenza di Giovanni Toti, dell’imprenditore Davide Bizzi e del sindaco di Rapallo Carlo Bagnaco. Poco o nulla è trapelato se non che i lavori continueranno regolarmente, se non altro per rispettare la convenzione sottoscritta col Comune. Sarà semmai il Consiglio di Stato a imporre lo stop richiesto da Fincantieri.

L’opinione pubblica si chiede intanto come è possibile che dopo centinaia di incontri non sia stata prevista e in qualche modo neutralizzata la vertenza aperta da Fincanitieri.

Ieri Levante News ha ripubblicato il comunicato in cui Fincantieri annunciava di avere sottoscritto un accordo con la Porto Turistico Internazionale Riva per la costruzione del porto. La stessa società Porto Turistico, con un altro consiglio di amministrazione, ha affidato poi i lavori alla Savarese senza un accordo preventivo con Fincantieri? Per Rapallo, che vive economicamente anche dell’indotto prodotto dal porto e che dalla diga ottiene la difesa del lungomare e di parte del centro storico, la speranza è che Bizzi e Bono raggiungano un accordo. Ma tutto è più complicato.