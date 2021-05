A Rapallo è prevista l’interruzione temporanea notturna della circolazione veicolare per lavori di asfaltatura di via Milano (nel tratto compreso tra via Tardito e il fornice ferroviario) e via Amendola.

I lavori verranno eseguiti nei seguenti giorni e orari:

▪️ Dalle ore 21 di lunedì 24 alle ore 6 di martedì 25 maggio

▪️ Dalle ore 21 di martedì 25 alle ore 6 di mercoledì 26 maggio

▪️ Dalle ore 21 di mercoledì 26 alle ore 6 di giovedì 27 maggio