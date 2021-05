Piccoli Comuni: i problemi dopo l’abolizione delle comunità montane

Da Europa Verde riceviamo e pubblichiamo

Ieri l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (Anci) sez. Liguria ha annunciato con un comunicato stampa l’avvio di una serie di tavoli denominati ” i tavoli delle 14″ con cui dal 26 maggio al 17 giugno i piccoli comuni liguri saranno chiamati a discutere e dibattere i loro problemi per concludere in una sorta di assemblea generale alla presenza di Toti e Bucci, in veste di presidente regionale Anci il 23 giugno.

Si tratta sicuramente di un appuntamento importante in cui i 183 comuni liguri con meno di 5000 abitanti su 234 potranno trovare una sede di confronto e di dibattito anche se noi di Europa Verde riteniamo che proprio i dati riferito poco fa dovrebbe far realmente riflettere sulla situazione istituzionale regionale e sul fatto che la decisione di abolire le Comunità Montane senza sostituirle con una politica di deciso sostegno alle Unioni Comunali o ai Parchi non sia stata proprio una scelta presa con una attenta valutazione.

Nel contempo però pensiamo che nel comunicato stampa venga fatto dal Presidente della Consulta Ligure dei Piccoli Comuni un lungo e forse confuso elenco di problemi dove al Covid 19 si affiancano i tabaccai e alla banda larga l’ufficio postale.

Noi proponiamo agli enti locali il nostro manifesto per l’entroterra,che prevede in primo luogo uno sforzo regionale collettivo per il ripopolamento delle zone interne dove alle persone residenti siano garantiti i diritti costituzionali dalla salute, ai servizi sociali,alla mobilità collettiva,… affinchè ,come abbiamo scritto, nelle zone interne risuonino finalmente di nuovo le grida di gioia dei bambini e delle bambine e non solo le campane a morto delle chiese.

Vi inviamo in forma aperta copia del nostro documento in calce al presente testo e in allegato oltre ad uno specifico invito ad Anci Liguria nella speranza che vi sia una occasione per poterne discutere insieme.

Un altro entroterra è possibile.

Dinanzi alla grave situazione determinatasi a seguito della Pandemia da covid 19, che ha pesantemente inciso sugli strati più poveri e più fragili della società riteniamo che un nuovo discorso, che investa pure la transizione ecologica, debba essere fatto pure le aree interne della nostra regione, tenendo presente che la pandemia ha solo accentuato gravi situazioni di abbandono e spopolamento già esistenti.

La Liguria è interessata da un paesaggio interno, che tocca sia la catena alpina con i 2000 metri del monte Saccarello in Provincia di Imperia e quindi il territorio della Convenzione delle Alpi che l’area appenninica ed un territorio ristretto poiché la distanza dal mare è relativamente poca.

Sotto questa luce devono essere visti gli interventi da predisporre perché proprio il discorso alpino richiama una nozione di altri popoli e di scambi socio – culturali, che portano immediatamente il nostro pensiero all’Europa e alla necessità di una struttura federale unitaria europea, che sappia governare i processi della lotta al cambiamento climatico e della transizione ecologica.

Nel contempo riteniamo necessario avviare un processo atto a restituire alle zone interne gli strumenti per poter preservare il paesaggio e soprattutto divenire luoghi di socialità, di promozione culturale, sociale, agricola e abitativa affinché i nostri paesi interni non siano solo luoghi dove risuonano le campane a morto delle chiese e dormitori bensì divengano luoghi vivi e vitali.

Noi crediamo che la politica debba tornare ad interessarsi delle aree interne ma che soprattutto esse divengano aree dove ai residenti siano garantiti i diritti costituzionali ovvero esse non devono essere zone marginali del paese bensì le persone ivi residenti devono avere diritto alla socialità, alla cultura, ad un lavoro dignitoso , ad una mobilità dolce e sostenibile, ad adeguate connessioni digitali veloci e all’alfabetizzazione digitale, a scuole, ad una sanità adeguata e facilmente reperibile, a punti di aggregazione sociale.

Noi crediamo che un entroterra così determinato richieda lo sforzo collettivo di tutta la nazione ma che soprattutto ponga alla collettività una responsabilità nazionale ed internazionale perché a chi decide di spostarsi nelle aree interne sia finalmente applicata una fiscalità di vantaggio e soprattutto vengano favorite le attività agricole e il turismo lento poiché solo in tal modo si potrà apprezzare quel paesaggio di cui prima si parlava.

Nel contempo riteniamo che uno sforzo collettivo di questo genere richieda da un lato un impegno economico per spostare finalmente risorse verso le aree interne ma anche uno sforzo da parte degli enti pubblici per promuovere e favorire l’incontro con le aree interne e tutti i suoi prodotti poiché chi sceglie di vivere nell’interno ha bisogno di politiche di promozione adeguate e non di sussidi inutili e dannosi .Ha bisogno di sostegni per progetti imprenditoriali giovanili e innovativi dal punto di vista ambientale e non di finanziamenti elargiti con logiche clientelari di altri tempi.

Si tratta infatti di promuovere pure una agricoltura sociale, che valorizzi in particolare il ruolo di chi lavora la terra, il libero scambio dei semi a tutela della biodiversità e il rapporto fra territorio, prodotti locali e tradizioni popolari nonchè eno – gastronomiche.

Crediamo infine che vada radicalmente ripensato il sistema di governo dell’entroterra poiché dinanzi a progetti complessi occorrono strutture di governo complesse della dimensione delle antiche comunità montane o dei parchi, che sappiano tutelare il territorio ma anche coordinare l’attività dei comuni e soprattutto far sentire ad ogni residente la presenza solidale della collettività.





Danilo Bruno