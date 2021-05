Pallanuoto/ Bonomo: “Ecco la sfida di domani Bogliasco -Arenzano”

Da Bogliasco 1951 riceviamo e pubblichiamo

Alla vigilia dell’ultimo turno di regular season, il centroboa del Bogliasco Andrea Bonomo parla della sfida in programma domani alle 18 alla Vassallo (telecronaca diretta in streaming sulla pagina Facebook ‘Bogliasco 1951’) contro l’Arenzano.

Dopo aver collezionato sette vittorie e due pareggi nei precedenti nove incontri di campionato, con un ulteriore successo i biancazzurri si assicurerebbero il primo posto nel girone Nord Ovest di Serie A2. Un piazzamento di prestigio in vista dei successivi play-off promozione che a partire dal prossimo 6 giugno vedranno impegnati i ragazzi di Daniele Magalotti.

Per vedere l’intervista integrale: https://youtu.be/YLMmniFzhLs

Marco Tripodi