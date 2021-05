Lavagna: Anpi organizza raccolta medicinali per Gaza

Da Anpi Lavagna riceviamo e pubblichiamo

La nostra Sezione raccoglie l’invito della onlus genovese Music For Peace per la raccolta straordinaria di medicine per l’emergenza nella striscia di Gaza, la cui popolazione è sotto attacco israeliano ormai da giorni.Per questo abbiamo trovato una farmacia che, con la cifra che riusciremo a raccogliere, ci può far avere farmaci con il 50 % di sconto, perciò una quantità doppia rispetto alla cifra raccolta.Per questo, la Sezione ANPI di Lavagna ha messo da subito a disposizione un anticipo di 300 € per l’acquisto dei farmaci necessari.

Chiunque avesse piacere di contribuire alla spesa che sosterremo, può inviare un bonifico bancario al conto corrente presso la Banca Carige intestato a: ANPI Sezione di Lavagna, indicando in causale “donazione per acquisto medicinali per Gaza”

IBAN IT23K0617532010000006759880

(In allegato l’elenco dei medicinali richiesti)

Dal messaggio fine anno del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, del 31-12-1983:«Una volta furono gli Ebrei a conoscere la “diaspora”. Vennero dispersi, cacciati dal Medio Oriente e dispersi per il mondo; adesso sono invece i Palestinesi. Ebbene io affermo ancora una volta che i Palestinesi hanno diritto sacrosanto a una patria ed a una terra come l’hanno avuta gli Ebrei, gli Israeliti».