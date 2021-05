Cinque Terre: il libro di Lubrano e Luporini

di Guido Ghersi

La campagna “crowdfunding” del progetto “https://www.kickstar – ter.com/projects/mitilanti/humans-of-cinque-terre/” ossia gli “Umani delle Cinque Terre”, finanziato dalla “Fondazione Carispezia”, in un solo mese, rispetto ai 60 giorni per la raccolta fondi, ha raggiunto e superato lo obiettivo di 2.500 euro. Il libro, è la prima pubblicazione dell’Associazione di Promozione Sociale” dei Militanti: un volume di 150 pagine con oltre una cinquantina di storie ed autentici ritratti delle Cinque Terre.

Gli ideatori del progetto: Filippo Lubrano ed Andrea Luporini hanno affermato: “Siamo lusingati dell’attenzione internazionale al nostro progetto. Evidentemente, l’intuizione di presentare il libro in doppia versione italiano ed inglese, si è rivelata azzeccata”. Giunti ordini da 60 sostenitori di ben 15 Paesi. In estate, l’opera sarà disponibile anche in libreria.