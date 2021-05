Camogli: quasi terminata la passerella di via Bettolo

Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Si avviano verso la fase finale i lavori per la realizzazione della passerella pedonale a sbalzo di via Bettolo che si estende dall’incrocio di via Lorenzo Bozzo fino all’area di fronte all’Istituto Nautico.

I pedoni potranno così raggiungere piazza Matteotti, percorrendo in sicurezza un tratto di strada fino ad oggi privo di marciapiede in uno spazio protetto di 115 cm di larghezza.

Le rampe raccordate di accesso consentiranno anche a carrozzine e passeggini di utilizzare agevolmente la passerella. Per quanto riguarda il traffico veicolare, la carreggiata a norma, sgombra dal passaggio pedonale, avrà una percorribilità migliore e più sicura. Una volta terminati i lavori, verrà ridisegnata anche la segnaletica orizzontale per ottimizzare le aree di parcheggio suddivise tra autoveicoli e motocicli.