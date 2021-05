Brugnato: ripresa dell’attività sportiva, un bando di gara

di Guido Ghersi

L’Amministrazione Comunale di Brugnato, nella Media Val di Vara, guidata dal sindaco Corrado Fabiani, nei giorni scorsi ha approvato il bando di gara per l’impianto sportivo di Via Caduti di Nassiriya, al cui interno trovano posto, un campo di calcio a 7 e un ad 8, una per il tennis, oltre a spogliatoi ed aree verdi. La durata dell’affidamento и stata fissata in 5 anni, mentre il canone, a base d’asta, и di 1.200 euro all’anno, per una cifra totale di 6 mila euro e non saranno ammesse offerte in ribasso.

Nella delibera per il bando si legge: “L’eccezionale situazione legata alla diffusione della Covid-19, di fatto, ha sospeso ogni attività sportiva di tipo agonistica e di base all’interno dei centri sportivi di proprietà. E’ doveroso sostenere l’attività delle associazioni sportive e risulta proprietario garantire la gestione e il presidio degli impianti sportivi per assicurare l’offerta sportiva a vantaggio della collettività nella stagione 2021/2022.”