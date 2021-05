Asl4: azienda e comuni insieme per un bando sull’invecchiamento

Dall’ufficio stampa di Asl4 riceviamo e pubblichiamo

In data odierna venerdì 21 maggio, presso la Sala Riunioni della Direzione generale di Asl 4 si sono riuniti i Sindaci dei Comuni di Chiavari, Borzonasca, Sestri Levante, Rapallo, Portofino, Lavagna, Cicagna, Santa Margherita Ligure e il Direttore Generale dell’A.S.L. 4, per la sottoscrizione del progetto “Tigullio, luogo di salute tra costa ed entroterra. Un

modello socio sanitario integrato tra Asl4 e Comuni basato su tecnologie innovative al servizio dell’anziano” in risposta al Bando Ministeriale Piano Operativo Salute Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing – tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”.

I comuni inizialmente coinvolti sono quelli nel cui territorio sono presenti strutture ospedaliere e sociosanitarie di grandi dimensioni, il tutto nella prospettiva di avviare una sperimentazione pilota, rispetto al programma completo di sviluppo socio sanitario, che terminata la fase sperimentale, sarà esteso a tutto il territorio della A.S.L. 4.