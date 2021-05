Zoagli: “Collaborazione e trasparenza, solo slogan elettorali”

Da Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi, consiglieri comunali “Zoagli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo



Sul concetto della maggioranza di “collaborazione” tra opposizione e amministrazione.

Collaborazione e Trasparenza : questi i due termini più usati da questa Amministrazione fin dal suo insediamento (e anche prima lo erano, in campagna elettorale). Dopo sette mesi di gestione della “cosa pubblica” ci chiediamo, però, se la lingua italiana sia la stessa per tutti, perché ci pare che il significato che dà loro la maggioranza appare ben diverso dal nostro.

Fin dal primo Consiglio Comunale abbiamo inteso collaborare apertamente per gestire al meglio Zoagli in questo periodo così difficile e abbiamo addirittura dato un voto favorevole alle linee programmatiche presentate dal Sindaco, in quanto, ancorché complessivamente non collidenti col nostro programma, ne erano parte di esso: la grossa differenza stava nelle proposte per il futuro, che noi abbiamo già presentato in campagna elettorale, a fronte di un programma della lista vincente di corto respiro, volto solo alla gestione ordinaria.

Nei primi 100 giorni ci siamo astenuti da interpellanze e discussioni di ampia portata, limitandoci a riportare piccole problematiche quotidiane segnalateci dai cittadini. Abbiamo messo a disposizione le nostre esperienze e le nostre conoscenze in materia amministrative suggerendo priorità e percorsi burocratici, anche innovativi, che potevano essere i più semplici ed efficaci.

Abbiamo messo a conoscenza la Giunta dell’esistenza di una convenzione per la Tesoreria Comunale stipulata dalla Città Metropolitana proprio per semplificare le procedure per i Comuni più piccoli: l’Amministrazione ha voluto indire comunque il bando pubblico che è andato (come prevedibile) deserto e trovandosi costretto a rinnovarlo in questi mesi, facendo perdere tempo prezioso agli uffici, già in difficoltà.

Su richiesta del Sindaco, il quale ha anche definito le caratteristiche che avrebbero dovuto avere, abbiamo fornito alcuni nomi per il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Merello e il giorno dopo abbiamo letto sui giornali la nomina di altre persone (perché ha chiesto alla minoranza dei nomi allora?).

Abbiamo suggerito- con un emendamento al bilancio- una soluzione tecnica (strutture mobili) ed economica (la vendita di un immobile del lascito Vicini) per l’approdo dei battelli turistici che a noi pare un’urgenza per Zoagli. Oltre a non essere stata presentata in Consiglio, il rifiuto ci è arrivato non dal Sindaco, ma dal dirigente dell’Area Finanziaria che ha adotto motivazioni di tipo procedurale, depositando la risposta sul tavolo la stessa mattina del Consiglio Comunale, impedendoci ogni confronto. È evidente che la proposta era di natura politico-amministrativa: se il Sindaco ha altre idee, è giusto che le esponga e le respinga con motivazioni politiche, senza nascondersi dietro a un dirigente e a motivazioni burocratiche che sono quelle perfette per non decidere.

Dopo tentativi infruttuosi di collaborare abbiamo sentito il dovere verso i nostri elettori di metterli al corrente di quanto accadeva con un manifesto, per raggiungerne il più possibile e perché la comunicazione non è solo Facebook e la maggioranza si è scandalizzata per l’utilizzo di un metodo che secondo loro, e secondo alcuni loro “fans”, è disdicevole (i manifesti sono sempre stati la via principale di comunicazione politica!). Ma evidentemente il concetto di collaborazione di questa Amministrazione è quello di “non parlare al conducente”, di una minoranza silenziosa che lasci mano libera ad una maggioranza altrettanto silenziosa.

E la collaborazione deve essere a senso unico: se si vuole collaborazione si deve condividere il percorso che si sta facendo. Il bilancio ci è stato presentato bell’e fatto nei termini di Legge prima del Consiglio Comunale, ma se si vuole costruire qualcosa insieme lo si fa prima, quando si “mettono insieme i pezzi”.

A questo punto è chiaro che “collaborazione e trasparenza” erano solo slogan elettorali che hanno avuto buona presa sugli elettori dopo il pessimo clima amministrativo delle precedenti legislature.

Il concetto di collaborazione e trasparenza di questa Amministrazione è stato ben esposto dal Presidente del Consiglio Comunale: “In Consiglio si delibera non si discute. Le discussioni le facciamo in altra sede, ci vediamo e ne parliamo. In un paese piccolo come Zoagli non dovrebbero esserci nemmeno maggioranza e minoranza.” In queste frasi si racchiude tutta la visione politica di questa Amministrazione, una visione povera, di corto respiro, senza prospettive sul futuro : il fine è soltanto quello di gestire l’ordinaria amministrazione , per cui non serve una maggioranza e una minoranza, non serve un confronto di idee .