Sestri: Riviera International Film Festival, primi film e documentari

Dall’ufficio stampa del Riviera Film Festival riceviamo e pubblichiamo

Prende oggi il via, con la pubblicazione dei primi film e documentari in concorso su MyMovies.it, la quinta edizione del Riviera International Film Festival, la rassegna dedicata al cinema indipendente, ai giovani registi under 35 e all’ambiente che, dal 28 al 30 maggio, vivrà il gran finale a Sestri Levante all’insegna di ospiti internazionali, masterclass, talk e anteprime nazionali esclusive.

Un programma, quello degli eventi in presenza, che si arricchisce proprio in queste ore con l’annuncio degli ultimi ospiti d’eccezione: l’attrice statunitense Aubrey Plaza e gli autori televisivi Carlo Gabardini e Gianluca Neri.

Attrice, comica, cabarettista e produttrice, Aubrey Plaza è popolarissima sui social media, dove vanta più di tre milioni di followers. In Italia è nota soprattutto per la partecipazione alla serie “Criminal Minds” e alla recentissima “Legion”, nella quale interpreta il ruolo di Lenny Busker. Molto intensa anche l’attività nel cinema, non solo come attrice: è infatti protagonista e produttrice di “Black Bear” di Lawrence Michael Levine, al fianco di Christopher Abbott e Sarah Gadon. Il film è stato presentato al Sundance Festival e sarà in anteprima nazionale al Riviera Film Festival 2021, dove verrà proiettato fuori concorso venerdì 28 maggio alle ore 18 al Cinema Ariston, con entrata libera fino ad esaurimento posti. Recentemente Plaza ha prodotto anche “Best Sellers” di Lina Roessler, con Michael Caine, presentato al festival di Berlino 2021.

Carlo Gabardini e Gianluca Neri, già autori della fortunatissima sit-com “Camera Cafè” con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, sono i creatori della docu-serie “SanPa – luci e tenebre di San Patrignano”, vincitrice del premio speciale del Sindacato Nazionale Giornalisti e Critici Cinematografici ai Nastri d’Argento 2021: saranno entrambi a Sestri Levante sabato 29 maggio alle 18,30 per un talk moderato da Marta Perego, giornalista di TgCom 24 e collaboratrice del settimanale Supercinema in onda su Canale 5.

Altri ospiti attesi al Riviera International Film Festival saranno le attrici Greta Ferro e Fiorenza Pieri, a tu per tu con l’inviata e conduttrice di Sky Cinema Barbara Tarricone Hamilton, rispettivamente alle ore 12 di venerdì 28 e alle 10 di sabato 29 maggio, ed il popolarissimo comico e conduttore televisivo Enzo Iacchetti, che venerdì alle 19 ripercorrerà i suoi quarant’anni di carriera tra teatro, cinema e televisione.

Ormai vicine al tutto esaurito le sei masterclass già annunciate, che vedranno per protagonisti, tra gli altri, i due presidenti di giuria: il premio Oscar Kenneth Lonergan per i Film e l’attivista per l’ambiente Andrea Crosta per i Documentari.

Tutte le masterclass e i talk saranno completamente gratuiti e fruibili in presenza, riservando sulla piattaforma Eventbrite il proprio posto all’interno del Riff Lounge allestita in piazza Giacomo Matteotti, oppure online, sulla pagina Facebook ufficiale del Riviera International Film Festival.

I dieci film e gli altrettanti documentari in gara, disponibili a partire da oggi (20 maggio) su MyMovies.it, saranno trasmessi anche al Cinema Ariston di Sestri Levante, in via Eraldo Fico Virgola, 12, dal 24 al 28 maggio.

GLI APPUNTAMENTI DAL VIVO

Venerdì 28 maggio

Ore 11:00, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

APERTURA e CONFERENZA STAMPA

Intervengono: Stefano Gallini Durante, presidente Riviera International Film Festival; Vito D’Onghia, direttore esecutivo; Massimo Santimone, responsabile della programmazione. Kenneth Lonergan, presidente Giuria Film, insieme ai giurati Ada Bonvini, Paola Casella, Greta Ferro, Eric Kopeloff. Andrea Crosta, presidente Giuria Documentari, insieme ai giurati Davide Demichelis e (in collegamento streaming) Maren Olson; Ilaria Cavo, assessore alla cultura della Regione Liguria; Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante.

Ore 12:00, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

Talk / “La bellezza non basta”

GRETA FERRO con Barbara Tarricone Hamilton

Dal vivere la moda sulle passerelle a raccontarla sul piccolo schermo per “Made in Italy”: la It Girl della fiction italiana tra sogni, ambizioni e quella lettera di Re Giorgio…

Ore 14:30, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

Masterclass / “Sinergia tra emozioni, musica e immagini”

MOKADELIC con Flipper Music

L’esperienza di una delle principali band italiane specializzate nella realizzazione di colonne sonore per il cinema (ACAB – All Cops Are Bastards) e la tv (Gomorra, Romulus) e del loro manager Fabio Di Bari.

Ore 16:30, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

Masterclass / “Il lavoro del produttore”

ADA BONVINI

La produttrice esecutiva di The Family/Maremosso racconta cosa significa produrre oggi in Italia per il cinema e la televisione: dalla ricerca dei talenti alla scelta dei progetti, dalla definizione del budget all’arrivo sullo schermo.

Ore 18:00, Cinema Ariston

Anteprima NAZIONALE / “BLACK BEAR”

con AUBREY PLAZA in sala

L’attrice protagonista Aubrey Plaza assiste alla proiezione del film fuori concorso “Black Bear” di Lawrence M. Levine (Stati Uniti, 2020) e al termine incontra i giornalisti presenti in sala.

Ore 19:00, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

Talk / “Così sensibile che mi commuovo per i moscerini schiacciati sul parabrezza”

ENZO IACCHETTI con Barbara Tarricone Hamilton

40 anni di carriera – gli inizi, il cabaret, Maurizio Costanzo, Striscia la Notizia, i suoi sodali in scena, il signor Ezio, la regia, la comicità, il teatro – dal punto di vista di un sensibile che sa farci sorridere.

Ore 20:30, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

CERIMONIA ICON AWARD 2021

Ad ogni edizione il Riviera International Film Festival premia con il proprio Icon Award un personaggio del mondo del cinema a coronamento dei suoi successi in campo artistico. E quest’anno toccherà a…

Sabato 29 maggio

Ore 10:00, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

Talk / “La ragazza della porta accanto della fiction italiana”

FIORENZA PIERI con Barbara Tarricone Hamilton

Un’insospettabile vocazione per l’horror e un grande talento da acting coach, il mestiere dell’attore tra teatro, cinema indipendente, grandi serie tv e lacrime (non) facili.

Ore 11:30, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

Masterclass / “Documentari e film, strumenti per migliorare il mondo”

ANDREA CROSTA con Davide Demichelis

Il fondatore dell’agenzia di intelligence Earth League International racconta la sua lotta quotidiana contro i crimini ambientali, intervistato dal giornalista e documentarista Davide Demichelis

Ore 14:00, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

Masterclass / “La regia nell’epoca della sua riproducibilità in streaming”

CARLO CARLEI

Come mantenere un proprio stile ed una propria integrità artistica dirigendo opere per media apparentemente eterogenei come cinema, televisione e piattaforme online.

Ore 16:30, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

Masterclass / “La storia nel cinema di oggi e nel passato”

KENNETH LONERGAN

Il regista e sceneggiatore premio Oscar per “Manchester by the Sea” si interroga sul modo in cui i registi hanno trattato il passato nel loro lavoro, e su come i film del futuro parleranno del tempo che stiamo vivendo.

Ore 18:30, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

Talk / “SanPa: come nasce una docu-serie”

CARLO GABARDINI e GIANLUCA NERI con Marta Perego

Gli sceneggiatori della serie-evento, che ha conquistato spettatori e critica per la sua capacità di legare vicende umane a temi sociali, ci conducono idealmente nelle loro fucine creative e operative.

Domenica 30 maggio

Ore 11:30, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

Masterclass / “Le grandi produzioni cinematografiche americane”

ERIC KOPELOFF

Il produttore di fiducia di Oliver Stone passa in rassegna le diverse tipologie di produzione per cinema, tv e serie, e come le piattaforme digitali hanno cambiato radicalmente il business, aggiungendosi di prepotenza agli Studios tradizionali.

Ore 14:00, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

Talk / “Ritorno al futuro: il cinema ligure dopo il Covid-19”

Incontro pubblico con CNA

La Confederazione Nazionale italiana dell’Artigianato è promotrice di una campagna di sensibilizzazione sulla sofferenza del comparto cinematografico: intervengono il regista e sceneggiatore Giovanni Robbiano, la produttrice e coordinatrice del programma europeo per MAIA Alessandra Pastore e il presidente dell’ANEC, Alberto Passalacqua.

Ore 15:00, Cinema Ariston

Anteprima Nazionale / “LES PARFUMS – I PROFUMI DI MADAME WALBERG”

di Grégory Magne

In collaborazione con Satine Film e Acqua di Sestri

Ore 18:00, Riff Lounge, piazza Giacomo Matteotti

CERIMONIA DI PREMIAZIONE RIVIERA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021

Proclamazione del Documentario e del Film vincitori del Riviera International Film Festival 2021 alla presenza di giurati e film-maker.

I FILM IN STREAMING

A partire dal 20 maggio acquistando il pass di 7,99 euro sarà possibile vedere su MYmovies tutti i film e i documentari in gara, secondo questo calendario di uscita (ciascuna pellicola rimarrà online per 48 ore):

· Giovedì 20 maggio: “Spagat” (Film), dalle 14 (fino alle 14 del 22/5); “Envoj: Shark Cull” (Doc), dalle 21 (fino alle 21 del 22/5).

· Venerdì 21 maggio: “Kingdoms of Fire, Ice & Fair Tales” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 23/5); “A Perfectly Normal Family” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 23/5).

· Sabato 22 maggio: “A Riveder le Stelle” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 24/5); “German Lessons” (Film), dalle 18 (fino alle 18 del 24/5); “Eden” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 24/5).

· Domenica 23 maggio: “The Magnitude of All Things” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 25/5); “A Stormy Night” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 25/5).

· Lunedì 24 maggio: “Citizen Nobel” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 26/5); “The Whaler Boy” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 26/5).

· Martedì 25 maggio: “Meat the Future” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 27/5); “Model Olimpia” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 27/5).

· Mercoledì 26 maggio: “As Far as I Know” (Film), dalle 14 (fino alle 14 del 28/5); “Anne at 13,000 ft” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 28/5).

· Giovedì 27 maggio: “Bula” (Film), dalle 14 (fino alle 14 del 29/5); “Newtopia” (Doc), dalle 18 (fino alle 18 del 29/5); “Nuclear Forever” (Doc), dalle 21 (fino alle 21 del 29/5).

· Venerdì 28 maggio: “Current Sea” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 30/5); “Wood” (Doc), dalle 18 (fino alle 18 del 30/5).

I FILM IN SALA

Calendario delle proiezioni dei film e dei documentari in gara al Cinema Ariston di Sestri Levante (via Eraldo Fico, 12):

· Lunedì 24 maggio: 14,30 sala 1 “The Whaler Boy” (Film); 15,30 sala 2 “Wood” (Doc); 17,00 sala 1 “Spagat” (Film); 17,30 sala 2 “Citizen Nobel” (Doc).

· Martedì 25 maggio: 14,30 sala 1 “Anne at 13,000 ft” (Film); 16,00 sala 2 “Kingdoms of Fire, Ice & Fair Tales” (Doc); 17,15 sala 1 “Eden” (Film); 18,00 sala 2 “The Magnitude of All Things” (Doc).

· Mercoledì 26 maggio: 14,30 sala 1 “A Perfectly Normal Family” (Film); 15,30 sala 2 “Envoj: Shark Cull” (Doc); 17,00 sala 1 “German Lessons” (Film); 17,30 sala 2 “Meat the Future” (Doc).

· Giovedì 27 maggio: 14,30 sala 1 “A Riveder le Stelle” (Doc); 15,30 sala 2 “Newtopia” (Doc); 16,30 sala 1 “As Far as I Know” (Film); 17,30 sala 2 “Current Sea” (Doc).

· Venerdì 28 maggio: 10,30 sala 1 “Model Olimpia” (Film); 14,30 sala 1 “A Stormy Night” (Film); 15,30 sala 2 “Nuclear Forever” (Doc); 16,00 sala 1 “Bula” (Film); 18,00 sala 1 “Black Bear” (Film fuori concorso: entrata libera fino ad esaurimento posti).

· Domenica 30 maggio: 15,00 sala 1 “Les Parfums – I Profumi di Madame Walberg” (Film fuori concorso).

Il costo dei biglietti è di 5 euro per ciascun film e 3 euro per i documentari. Il ricavato delle proiezioni in sala sarà interamente devoluto al Cinema Ariston.

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

Per tutte le novità e gli aggiornamenti in tempo reale su ogni aspetto del Riviera International Film Festival si rimanda al sito web ufficiale www.rivierafilm.org.

ISTITUZIONI E SPONSOR

Il Riviera International Film Festival è sostenuto da Regione Liguria, Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi srl. Un ringraziamento anche alla Consulta del Turismo del Comune di Sestri Levante. Si ringraziano inoltre per il supporto gli sponsor ufficiali del Riff 2021 Duferco Energia, Ambrosi, Hotel Vis a Vis e Molteni&C/Dada, Gruppo Ge e tutti i local partner e sponsor tecnici.

Per tutte le novità e gli aggiornamenti in tempo reale su ogni aspetto del Riviera International Film Festival si rimanda al sito web ufficiale www.rivierafilm.org