E’ morto il motociclista che in tarda serata aveva avuto un incidente in via Sara a Sestri Levante. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’uomo aveva 53 anni ed abitava a Casarza Ligure; la passeggera della moto è stata trasportata in codice giallo al San Martino con l’elicottero dei vigili del fuoco. Il centauro aveva perso il controllo del mezzo per motivi che la polizia urbana di Sestri Levante sta accertando: forse un improvviso malore.