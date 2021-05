Sestri: centauro gravissimo, passeggera in elicottero al San Martino

Dall’ufficio stampa della Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

Alle 17,21 si è verificato un grave incidente a Sestri Levante in Via Sara, sotto cavalcavia dell’autostrada.

Una moto, con due persone a bordo, si è scontrata (probabilmente) con un motorino perdendo il controllo (i vigili stanno accertando le dinamiche del grave incidente).

I due feriti sono gli occupanti della moto: un ragazzo del 1968, il più grave, con lesioni interne rilevate già sul posto dal Medico del 118 intervenuto immediatamente e per il quale, inizialmente era stato richiesto l’elicottero, ma l’evoluzione dell’emorragia, tuttavia è stata drammatica, il paziente è andato in arresto durante il trasporto e pertanto è stato dirottato al Pronto Soccorso di Lavagna, dove attualmente è in corso la rianimazione.

La ragazza del 1969, anche lei occupante della stessa moto, è trasportata in elicottero a San Martino (codice giallo).

Sul posto la Polizia Municipale di Sestri levante.