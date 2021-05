‘Santa’: sub al lavoro per chiudere la falla del peschereccio (2)

Sommozzatori al lavoro a Santa Margherita per chiudere la falla provocata alla chiglia di un peschereccio dall’impatto con uno scoglio posto a protezione della diga portuale. L’imbarcazione è accostata alla banchina di Sant’Erasmo, tenuta sospesa da una gru intervenuta dopo la prima situazione di emergenza in cui erano presenti i vigili del fuoco di Rapallo. Una pompa aspirerà anche l’acqua entrata nello scafo per permettere al peschereccio di raggiungere poi, a rimorchio, un cantiere nel porto di Rapallo. La guardia costiera, presente con il comandante del Circomare Ivan Bruno, dopo avere messo le panne attorno al peschereccio per limitare lo spargimento di gasolio finito a mare, sta monitorando la situazione.

Il comandante del Circomare Ivan Bruno

‘acqua all’interno dello scafo