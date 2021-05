‘Santa’: peschereccio contro scoglio, nafta in porto

Stamattina un peschereccio appartenente alla famiglia Costantini, uscendo dal porto di Santa Margherita Ligure, avrebbe urtato uno scoglio posto a difesa della diga del porto. Il comandante resosi conto che lo scafo “imbarcava” acqua dalla chiglia, ha dato l’allarme tornando all’ormeggio davanti calata Sant’Erasmo. Sul posto la Guardia costiera che, visto che dal peschereccio fuoriusciva gasolio, ha cercato di contenere l’inquinamento circondando l’imbarcazione con delle “panne”. Presenti anche i vigili del fuoco di Rapallo che hanno posto cinghie sotto la chiglia tenendo l’imbarcazione sollevata per tentare di tamponare la falla e poter poi rimorchiare il peschereccio in un cantiere. La situazione è grave per quanto riguarda lo spargimento del carburante in mare.

Foto archivio