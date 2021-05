San Colombano: maxi-incidente, il bilancio dei feriti (2)

Dall’ufficio stampa di Asl4 riceviamo e pubblichiamo

In data odierna, alle ore 14,27 in località Prato Officioso frazione di Calvari, per dinamica ancora da chiarire, si è verificato un incidente che ha coinvolto più mezzi tra cui un autobus di linea Atp diretto verso Calvari.

Sono state coinvolte più persone e sono state smistate n°3 all’Ospedale san Martino di Genova e n°2 persone a Villa Scassi, mentre presso il Pronto Soccorso di Lavagna sono arrivati 8 adulti e una bimba di due anni. Tutti in buone condizioni, in codici gialli per la dinamica dell’incidente e non per motivi clinici.

Sono tutti in osservazione presso il Pronto Soccorso di Lavagna e stanno facendo accertamenti radiografici, ma è probabile che non ci sarà nessun ricovero.

Per quanto riguarda le tre persone inviate al San Martino di Genova sono due adulti ed un ragazzo di 14 anni, tutti in codice giallo.

Le due persone trasferite a Villa Scassi a Genova sono due donne e sono arrivate in codice verde.

La maggior parte erano policontusi e con traumi facciali lievi. Data la dinamica rilevante tutti sono stati ospedalizzati, a parte un ragazzo maggiorenne senza lesioni, recatosi al proprio domicilio.