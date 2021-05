Recco: raccolta ‘porta a porta’, terminati gli incontri informativi

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

L’attività dell’Amministrazione comunale sul tema della raccolta differenziata sta portando i suoi frutti verso l’obiettivo di avvicinare sempre di più Recco ai parametri ambientali voluti dall’Europa. Con l’incontro di ieri sera, sempre molto partecipato, si sono conclusi nella zona Est di Recco i meeting informativi che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Amiu, sta portando avanti nell’ambito del calendario allestito per far conoscere agli abitanti delle frazioni il nuovo servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”, in partenza da fine giugno in questa parte della città. Gli incontri hanno dato la possibilità ai cittadini di conoscere le modalità con le quali usufruiranno del nuovo servizio e cosa cambierà nel sistema di raccolta. Serate in cui è stato illustrato il nuovo sistema e che ha visto l’interesse dei cittadini, i quali hanno espresso anche il loro desiderio di collaborare e di partecipare. Attraverso volantini recapitati in cassetta postale, presto saranno comunicati ai cittadini date e luoghi dove ritirare le attrezzature per una corretta raccolta. Il kit è composto da materiale informativo, mastelle per il secco, carta, vetro e organico, sacchetti per plastica e le lattine.

“Il nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta consente di garantire un maggiore decoro urbano e costituisce un investimento per il futuro sostenibile di Recco – precisano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – durante gli incontri sono state spiegate tutte le nuove modalità di raccolta e fornite risposte alle domande dei cittadini. Ora contiamo sull’impegno di tutti in questo senso e garantiamo la nostra disponibilità per risolvere eventuali criticità”.