RASSEGNA STAMPA. Rapallo, Fincantieri contro il porto Riva

Il Secolo XIX. Rapallo: Fincantieri chiede il blocco dei lavori al porto Carlo Riva.

Emergenza covid: “Nell’Asl Chiavarese sono 4 i nuovi positivi e 14 i ricoverati”; “Green Pass e tamponi rapidi, farmacisti pronti a dare il loro aiuto”. “Vaccinazione ai maturandi? Un’ipotesi da condividere”. Riaperture: “Coprifuoco alle 23, buona la prima”; “Gli inguaribili lettori all’aperto nel giardino dell’Economica”; “C’è voglia di divertirsi, così molta gente ricomincia a uscire”. Api: il maltempo di maggio mette a rischio la produzione.

Riva Trigoso: il nuovo Ideal e Be Ma. Sestri Levante: rendiconto in Consiglio, discussione animata. Sestri Levante: viabilità alternativa casello A-12- Fincantieri. Chiavari: “Area Italgas, una brutta sorpresa e occasione persa” . Chiavari: Sabina Croce al Bandolo Social. Chiavari: cento posti a Casale per il vescovo Devasini. Chiavari: La Divina Commedia riletta in modo semiserio. Chiavari: Forza Italia sostiene Di Capua. Chiavari: Da Vigo, il Luzzati non cede spazi. Chiavari: 10 borse di studio per Gianelli Campus. Chiavari: ecco la bicipolitana, sei itinerari a misura di ciclisti.

Rapallo: “Posteggi a pagamento, sì alla gestione diretta” (Commento. La proposta di Mentore Campodonico mentre presiedeva il Consiglio, ha suscitato molte polemiche). Rapallo: scuola e imprenditori alla giornata delle idee.

Recco: i figli spezzini di Angelo Capurro vogliono il rimpatrio della salma del padre.

San Colombano: sarà messo in sicurezza il ponte Lagomarsino. Santo Stefano d’Aveto: seggiovia in funzione da giugno.