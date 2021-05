Rapallo: “Un parco di castagni, carrubi, corbezzoli e pruni”

Da Massimiliano Amantini, Pierluigi Biagioni, Angelo Spanò – Europa Verde Liguria – area Tigullio – riceviamo e pubblichiamo



Piantare un miliardo di alberi….perché?? Quali alberi?? dove???……..Questo la gente si chiede, quando la stampa strombazza cifre iperboliche per segnalare la volontà di quasi tutti gli Stati della terra di imbottigliare la CO2 dell’atmosfera terrestre!

Ma a pensarci bene, un miliardo di alberi sono ben poca cosa confronto a quelli che vengono tagliati per diversi motivi, ogni giorno! infatti, se pensiamo che ci vogliono almeno 5 anni perché un albero contribuisca significativamente ad assorbire una buona quantità di anidride carbonica (10/20 kg. Di CO2 all’anno, più o meno ovviamente ), questo miliardo, tra 5 anni contribuirà ad assorbire la CO2 di 7 miliardi di esseri umani ormai quasi deceduti!!!

Esiste un modo per congelare l’aumento di popolazione sulla Terra, all’infuori della classica guerra nucleare???? Tutte le nazioni (Onu) dovrebbero propagandare la pillola, compresa quella del giorno dopo, o la sterilizzazione di massa, come fosse un vaccino, considerando che al giorno d’oggi, la sterilizzazione non è più irrevocabile!!!

Fantasie di un vecchio ambientalista che non ha quasi più nulla da dare o dire? direi di no, se propongo questi voli pindarici!!!

Ma tutti questi pensieri sorgono dall’osservazione giornaliera, ad esempio, di una cittadina rivierasca ligure, Rapallo, dove, da diversi anni, sistematicamente, per diversi motivi, vengono tagliati o capitozzati almeno un centinaio di alberi, mentre ne vengono ripiantati tanti quanto le dita di una mano!!! I nostri antenati si rivolterebbero nella tomba pensando che, quando piantarono decine e decine di essenze, la CO2 umanamente prodotta era insignificante, si presume, visto che non esistevano apparecchiature per la sua misurazione!!!

Girando poi per i sentieri collinari di Rapallo e dintorni, ci accorgiamo che sono diminuite considerevolmente quelle essenze che davano cibo agli abitanti dell’entroterra ed indirettamente della costa, come il castagno, il carrubo, il pruno, il corbezzolo, ecc.. che davano cibo anche alla fauna terrestre e volatile, a sua volta dispensatrice di semi per la riproduzione!!!!

Questo tortuoso discorso, vuol portare alla necessità, Covid partecipe, di creare un Parco nel Levante Ligure, che ricrei quanto detto e dia nuovo vigore alla popolazione delle nostre colline, riportandola alle terre abbandonate per una costa purtroppo selvaggiamente cementificata ed avara di spazi da coltivare!!!